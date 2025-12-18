Cuba pronostica que su economía crecerá un 1% en 2026 tras desplomarse este año

LA HABANA, 18 dic (Reuters) - La economía cubana crecerá un 1% en 2026, dijo el jueves el ministro del sector, Joaquín Alonso Vázquez, un pronóstico poco alentador para una nación que ya sufre una grave escasez de alimentos, combustible, electricidad y falta de liquidez.

En una sesión virtual de la Asamblea Nacional (Parlamento), Alonso Vázquez dijo que este crecimiento escaso depende de la "recuperación del turismo y las entidades exportadoras, la reanimación de actividades productivas y de servicios (...)".

Sin embargo, el plan y cualquier recuperación prevista enfrentan obstáculos. Al cierre del tercer trimestre, el PIB de la isla ha disminuido más del 4%, dijo la semana pasada el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

Cuba, afectada ya por las sanciones estadounidenses, ha visto desplomarse el turismo debido a que una epidemia de virus transmitidos por mosquitos, como el chikunguya y dengue, han apartado a muchos visitantes de la isla.

Félix Martínez, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, dijo a los legisladores que el plan económico que se ha presentado no expresa las transformaciones que se requieren para revertir la depresión.

"El 1% de crecimiento del PIB que se propone parte de la comparación con el presente año, que decrece en el orden del 4%, lo que en nada mejora la situación actual", dijo Martínez.

La economía de Cuba ha caído un 15% acumulado desde 2019, señaló. (Reporte de Dave Sherwood y Nelson Acosta. Editado por Javier Leira)