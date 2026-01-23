Cuba: protestas por apagones de hasta 20 horas

Según testigos, los manifestantes se congregaron en el parque frente a la iglesia del barrio y poco después se restableció el suministro eléctrico.

Informes similares llegan de otras zonas de la capital: en el municipio Diez de Octubre los apagones han bloqueado cajeros automáticos, mientras que en Guanabacoa los cortes de electricidad han durado hasta diez horas, agravados por la escasez de combustible y gas doméstico.

También se informó de interrupciones en las provincias de Matanzas, donde los cortes de electricidad interrumpieron el bombeo de agua durante días, y Santiago de Cuba, donde los apagones duraron entre 18 y 20 horas diarias.

La empresa estatal Unión Eléctrica anunció un déficit de 1.745 megavatios, aproximadamente la mitad de la demanda, lo que confirma la gravedad de la crisis energética que ya dura más de un año. (ANSA)