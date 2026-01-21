Cuba: régimen controla redes y WhatsApp para reprimir el disenso

Así sostiene el Primer Informe Integral sobre Vigilancia Digital en Cuba, elaborado por la ONG Prisoners Defenders y presentado en una sesión virtual.

El estudio, basado en 200 testimonios tanto dentro como fuera del país, argumenta que el castrismo en el poder opera según una lógica de "Gran Hermano", cuyo objetivo es desmantelar las redes sociales, cívicas y políticas independientes como forma de sometimiento.

"Existe terror entre la población ante la idea de publicar en redes sociales o incluso usar WhatsApp", enfatizó el presidente de la ONG, Javier Larrondo.

El 46,5% de los entrevistados reportó haber sido monitoreados directamente en sus comunicaciones a través de aplicaciones de mensajería. Prácticamente todos (98,5%) dijeron haber sido objeto de sanciones o amenazas por el contenido de sus publicaciones.

La muestra incluye principalmente activistas (51%), familiares de presos políticos (33,5%) y periodistas independientes (15%), más del 80% de los cuales residen en Cuba.

