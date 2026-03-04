Cuba reporta apagón en gran parte de la isla, incluida La Habana

4 mar (Reuters) - Cuba, la isla más grande del Caribe, sufrió el miércoles un apagón en la mayor parte de su territorio, incluyendo La Habana, informó la compañía eléctrica estatal, que agregó que estaba trabajando para restablecer el servicio.

El apagón afectó a la isla desde la provincia central de Camagüey hasta Pinar del Río, en el extremo occidental, según Unión Eléctrica de Cuba. El país caribeño ha enfrentado un aumento de apagones debido al control estadounidense sobre los envíos de petróleo, que Cuba utiliza para abastecer su red eléctrica. (Reporte de Sandra Gaillard; editado en español por Raúl Cortés Fernández)