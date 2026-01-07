Cuba, restos de soldados fallecidos en Venezuela no pueden ser repatriados

El militar, de 32 años, se encontraba entre los 32 ciudadanos cubanos muertos en los enfrentamientos vinculados a la captura de Nicolás Maduro, ocurridos el 3 de enero.

Según fuentes militares y funcionarios del Partido Comunista del municipio de Yara, en la provincia de Granma, la imposibilidad de traer de regreso el cuerpo se debería a limitaciones operativas en los aeropuertos y al contexto bélico, reseña el sitio independiente de noticias cubano Cibercuba.

Sin embargo, los familiares denuncian la falta de información clara tanto sobre las circunstancias del fallecimiento como sobre la disponibilidad real del cuerpo.

"Nadie nos dijo: tenemos el cuerpo", dijo un familiar a Martí Noticias.

El comandante de la unidad confirmó que el capitán formaba parte del cordón de seguridad de Maduro y murió "a tiros".

La Habana hizo públicos los nombres y fotografías de los 32 caídos, reconociendo por primera vez la presencia militar cubana en Venezuela y proclamando duelo nacional el 5 y 6 de enero. (ANSA).