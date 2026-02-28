Cuba revela armamento incautado en lancha interceptada procedente de EEUU

Cuba mostró este viernes en televisión el armamento hallado en la lancha procedente de Estados Unidos que fue interceptada el miércoles por guardafronteras cubanos, en una operación que dejó cuatro muertos y siete heridos.

Diez personas armadas fueron interceptadas, según La Habana, en sus aguas territoriales cuando intentaban infiltrarse en la isla "con fines terroristas", en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos.

El fiscal Edward Robert, de la Fiscalía General de la República, aseguró que los detenidos, que ahora se recuperan de sus lesiones, serán imputados por el delito de terrorismo.

A bordo de la embarcación con matrícula de Florida, las fuerzas del Ministerio del Interior (Minint) hallaron "una gran cantidad de armas de fuego de diferentes calibres", incluidos "14 fusiles, 11 pistolas" y "12.846 municiones", explicó el coronel Víctor Álvarez, en imágenes difundidas por la televisión nacional.

Álvarez detalló que "una de las pistolas ocupadas tenía capacidad para perforar chalecos antibalas", y que también se ocuparon "un dron con dos cámaras, diez equipos de comunicación, cuchillos de comando, una planta eléctrica portátil, una cizalla para cortar candados y emblemas identificativos, entre ellos el del denominado movimiento contrarrevolucionario 30 de Noviembre".

"Son armas de combate y por supuesto están bien pertrechadas", apuntó.

"La intención de ese grupo era infiltrarse, promover un desorden público, promover que se le uniera el pueblo, promover actos violentos, atacar unidades militares (...) con el fin de derrocar la revolución", dijo Álvarez.

Según la versión cubana de los hechos, que Estados Unidos investiga, el incidente se produjo cuando una fragata de guardacostas se acercó a la lancha para solicitar su identificación, pero sus pasajeros respondieron abriendo fuego.

"Desde la lancha infractora abren fuego contra la tripulación de nuestra embarcación e impactan al patrón", que recibió heridas en el abdomen y en un brazo, explicó de su lado el jefe del Estado Mayor de las Tropas Guardafronteras de Cuba, el primer coronel Ivey Daniel Carballo.

Según el Minint, durante el enfrentamiento con las tropas guardafronteras cuatro pasajeros de la lancha fallecieron y otros seis resultaron lesionados.

Las investigaciones preliminares permiten determinar que dos embarcaciones zarparon "de las proximidades de Cayo Maratón, en la Florida, con destino a Cuba, es decir, dos grupos con dos medios navales", dijo Álvarez.

Pero uno de esos dos barcos se averió y los hombres y el arsenal se reagruparon en la embarcación que finalmente violó las aguas territoriales cubanas.