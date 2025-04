Cuba revoca libertad condicional de disidente y activista de derechos humanos josé daniel ferrer

Por Dave Sherwood

LA HABANA, 29 abr (Reuters) - El Tribunal Supremo Popular de Cuba informó el martes que revocó la libertad condicional del disidente José Daniel Ferrer, tan sólo tres meses después de su liberación como parte de un acuerdo con el Gobierno de Joe Biden mediado por el Vaticano.

Ferrer no asistió a dos audiencias judiciales obligatorias tras su liberación, una violación de la ley cubana y de las condiciones de su puesta en libertad, dijo Maricela Sosa, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular de Cuba.

"No sólo no se presentó, sino que anunció a través de su perfil en las redes sociales, en flagrante desafío e incumplimiento de la ley, que no comparecería ante la autoridad judicial", dijo Sosa a Reuters en un comunicado el martes por la mañana.

Ferrer, que vive en Santiago de Cuba y no pudo ser localizado para hacer comentarios, ha dicho que fue encarcelado injustamente por las autoridades cubanas desde el principio y que su presencia en cualquier audiencia judicial era innecesaria.

El activista de 54 años fundó un grupo opositor llamado Unión Patriótica Nacional, o Unpacu, en 2011. Es uno de los últimos disidentes de más alto perfil que quedan en la isla comunista. (Reporte de Dave Sherwood; Editado en Español por Ricardo Figueroa)