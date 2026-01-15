Cuba rinde homenaje a 32 militares fallecidos en ataque de EEUU a Venezuela

Por Dave Sherwood

LA HABANA, 15 ene (Reuters) - Cuba recibió el jueves los restos de sus soldados fallecidos en combate durante el ataque de Estados Unidos a Venezuela, en una ceremonia que rinde homenaje a los militares de la isla considerados "héroes" tras la incursión militar de Washington para extraer al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Los restos de los soldados caídos, que La Habana sostiene eran miembros de las fuerzas armadas y agencias de inteligencia de Cuba, llegaron al aeropuerto internacional de La Habana al amanecer del jueves.

Una banda militar, vestida con uniformes verde olivo alrededor de las banderas cubanas, interpretó el himno nacional en la pista en una solemne ceremonia encabezada por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, el líder Raúl Castro y mandos militares de alto rango.

El Gobierno de Cuba había afirmado a principios de este mes que 32 de sus ciudadanos habían muerto durante la incursión militar estadounidense en Caracas el pasado 3 de enero.

Cuba ha brindado servicios de seguridad a Maduro desde que llegó al poder. No estaba claro cuántos de los cubanos caídos custodiaban al mandatario venezolano, ni cuántos pudieron haber muerto en otras ciudades venezolanas.

Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas estadounidenses en Caracas, la capital de Venezuela, y trasladados en avión a Estados Unidos. Maduro se encuentra detenido en un centro de Nueva York por cargos asociados al narcotráfico.

Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba se han intensificado esta semana luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció a Cuba que impediría el acceso a la isla del petróleo y el dinero desde Venezuela, y advirtió a La Habana que llegue a un acuerdo antes de que fuera "demasiado tarde".

El comentario de Trump provocó una respuesta desafiante de Díaz-Canel, quien afirmó en una reciente protesta que Cuba defendería su patria "hasta la última gota de sangre". (Reporte de Dave Sherwood; reporte adicional de Nelson Acosta)