Cuba: Se derrumba el turismo en Cuba, en 2025 la menor cantidad de visitas en 23 años

En 2025, las llegadas internacionales a la isla cayeron un 18% en comparación con el año anterior, confirmando las peores cifras desde 2002, excluyendo los años de la pandemia de Covid.

Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística (ONEI), que informó que la llegada de visitantes extranjeros se estancó en poco más de 1,8 millones, una cifra muy por debajo del objetivo gubernamental de 2,6 millones.

El número total ya se había estancado en 2,2 millones en 2024. Tras un récord de 4,6 millones de visitantes en 2018, el sector no ha recuperado los niveles pre-Covid.

Con la excepción de Argentina y Colombia, que registraron aumentos del 13,6% y el 8% respectivamente, los principales mercados que le aportan visitantes están experimentando fuertes caídas. Unos 754.010 turistas llegaron desde Canadá, lo que representa una disminución del 12,4%.

La comunidad cubana en el exterior registró 228.091 llegadas (-22,6%). Las llegadas procedentes de la Federación Rusa totalizaron 131.882, un descenso del 29%. Los visitantes procedentes de Estados Unidos también disminuyeron, con 110.005 (-22,8%), y de México, con 56.438 llegadas (-10,2%).

Entre los países europeos, Alemania registró 33.056 turistas (-49,5%), España 46.489 (-28,5%) y Francia 36.884 (-26%).

El turismo, fuente clave de divisas para Cuba, sigue viéndose afectado por la crisis energética, con largos apagones, dificultades económicas internas, reducción del tráfico aéreo y las sanciones estadounidenses vigentes.

A esto se suman las nuevas amenazas de Washington de impedir el suministro de petróleo a la isla, lo que podría agravar aún más la situación económica del país. (ANSA).