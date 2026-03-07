Cuba: se multiplican protestas ciudadanas por un nuevo apagón general

En las últimas horas se registraron manifestaciones callejeras con golpes de cacerolas (conocidos como "cacerolazos") en varias zonas de La Habana, con cánticos explícitos contra el gobierno. "¡Abajo el comunismo!" se escuchó, por ejemplo, en el barrio capitalino de Jesús María, según testigos reunidos en el lugar.

La crisis energética se agravó en las últimas semanas debido a la decisión del gobierno estadounidense, liderado por Donald Trump, de sancionar a cualquier país que comercie con petróleo en la isla, cortando así el suministro de combustible. Pero mucho antes del bloqueo estadounidense, el sistema eléctrico local ya se encontraba en crisis debido a la falta de mantenimiento de sus anticuadas centrales termoeléctricas.

(ANSA).