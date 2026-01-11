Cuba se prepara para defenderse de EEUU, "dispuestos a morir"

Este es el título elegido hoy por el periódico oficial del Partido Comunista de Cuba y del gobierno de Castro, Granma, para presentar un extenso informe sobre los ejercicios militares realizados el sábado con motivo del Día de la Defensa Nacional.

"Estar siempre bien preparado y dispuesto a morir si es necesario es la mejor señal que se puede enviar a un enemigo que recurre a todo tipo de artimañas con la esperanza de someterte", afirma el periódico.

El informe detalla a continuación los diversos ejercicios organizados en las provincias de Santiago, Matanzas, Sierra Maestra, Las Tunas, Cienfuegos y, finalmente, Camagüey, donde se simuló un ataque a la infraestructura de comunicaciones y el bombardeo de una fábrica de ron. (ANSA).