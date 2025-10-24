Cuba se prepara para el impacto de la tormenta tropical Melissa

Cuba inició los preparativos este viernes para enfrentar los embates de Melissa en al menos dos provincias del centro y este de la isla, cuando esta tormenta tropical se dirige hacia Jamaica.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) indicó en su reporte del mediodía que "Melissa se está intensificando", al ubicarse a 335 de Kingston con vientos sostenidos de 95 km/h, y que avanza 4 km/h.

El presidente Miguel Díaz-Canel dijo por su parte en X, que son "muy altas las probabilidades de que Melissa afecte" a Cuba en los próximos días.

"Importante prever cada detalle para proteger a nuestro pueblo y cumplir los planes" en las provincias que pueden ser afectadas, indicó.

De acuerdo con un comunicado del Estado Mayor Nacional de Defensa Civil cubano, hay "un peligro potencial para las provincias orientales".

En Guantánamo, en el extremo este de la isla, las autoridades iniciaron la evacuación de cerca de 11.000 personas, informó un alto funcionario local al noticiero estatal. También se aceleró la cosecha de café, para impedir pérdidas en la producción de este importante grano de exportación.

En la costa sur de Camagüey, en el centro de la isla, las autoridades también preparan la evacuación de unas 12.000 personas que viven en áreas de riesgo.

Dos potentes huracanes, Rafael y Oscar, golpearon el oeste y este de Cuba en octubre y noviembre del año pasado, provocando ocho muertes y cuantiosos daños materiales.

