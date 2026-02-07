Cuba se prepara para un apagón que dejará a medio país a oscuras

(ANSA) - L'AVANA, 07 FEB - Cuba se prepara para un apagón que, en las próximas horas, dejará al 51% del país sin electricidad, incluso en la noche, cuando aumenta el consumo, según la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

La empresa, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé una capacidad de generación de 1.488 megavatios y una demanda máxima de 3.000 megavatios para las horas de mayor demanda de hoy.

Ante la escasez de combustible, el gobierno cubano anunció ayer que racionará las ventas, priorizará el teletrabajo e implementará modelos de aprendizaje híbridos en las universidades como parte de su plan de emergencia.

La situación energética de la isla ha sido crítica desde el verano de 2024, con apagones diarios y prolongados. Entre las principales causas se encuentra el deplorable estado de las centrales termoeléctricas.

La isla atraviesa desde mediados de 2024 una grave crisis energética reflejada en apagones diarios que superan las 20 horas en todas las localidades. A ello se suma actualmente el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de Donald Trump, que está empeorando aún más la crítica situación.

El 31 de enero se registró el máximo histórico desde que Cuba empezó en 2022 a difundir regularmente estadísticas energéticas, con un apagón que llegó a dejar sin corriente de forma simultánea a un 63% del país.

Los informes diarios de la UNE han dejado de especificar desde mediados de enero la cantidad de centrales de generación distribuida (motores) no operativas por falta de combustible (diésel y fueloil) y lubricante, lo que demuestra el efecto del fin del petróleo venezolano para Cuba.

La situación económica y social en Cuba se está agravando, con hospitales de todo el país que han suspendido cirugías, mientras que el cierre de hoteles turísticos, y los cortes de transporte y de electricidad desencadenaron una crisis energética sin precedentes.

En los centros de salud, el personal médico entrevistado por la agencia de noticias local independiente 14ymedio afirmó que no hay analgésicos, antihipertensivos, antibióticos, líquidos intravenosos, catéteres ni gasas disponibles.

Al mismo tiempo, el sistema de transporte público se enfrenta a una crisis casi total. Según Tiempo 21 y Escambray, la reducción de las rutas de autobús en el municipio de Las Tunas deja solo una conexión diaria a LA NACION, sin alternativas a municipios como Camagey, Holguín o Santiago de Cuba.

El sector turístico, crucial para la economía cubana, también se encuentra en crisis. Los medios de comunicación informaron el cierre repentino de hoteles en Cayo Santa María, con el traslado de los huéspedes a otras instalaciones. Esta decisión sorprendió tanto a empleados como a visitantes, y no se dio ninguna explicación oficial. (ANSA).