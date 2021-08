Cuba se recupera de impacto de Ida, que va hacia EEUU

Los Palacios, CUBA (AP) — Tras el paso del huracán Ida, Cuba inició su recuperación el sábado de unos vientos que alcanzaron los 130 kilómetros por hora y aterrorizaron a la población.

Las dos regiones más afectadas son la Isla de la Juventud, al sur de la nación caribeña, y Pinar del Río, adonde el meteoro dejó destrozos en plantaciones, árboles caídos, sistemas eléctricos inoperables y cubiertas o techos dañados, constató The Associated Press durante un recorrido por varios poblados del occidente. No se reportaron víctimas fatales.

Luego de tocar tierra en la Isla de la Juventud el viernes por la tarde y salir al mar, Ida volvió a pegar por segunda vez a Cuba, esta vez por Pinar del Río, en las inmediaciones del poblado pesquero de La Coloma atravesando de sur a norte para salir por las cercanías de Puerto Esperanza.

El Centro Nacional de Huracanes de La Florida estimó al mediodía del sábado que Ida se encontraba a unos 565 kilómetros al sureste de la desembocadura del Río Mississippi y a unos 700 de Houma Louisiana, en Estados Unidos.

En Pinar del Río debieron ser evacuadas unas 10.000 personas, principalmente residentes en zonas bajas o vulnerables; en la Isla de la Juventud a unas 3.000 que regresaban a sus hogares en la medida en que el ciclón se alejaba por el Golfo de México hacia Estados Unidos.

Pinar del Río es, además, una de las provincias más afectadas con un fuerte rebrote de contagios del nuevo coronavirus a nivel de todo el país.

