Cuba: Sheinbaum critica sanciones por enviar crudo a Cuba

"Nadie puede ser omiso de la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo por parte de Estados Unidos", afirmó en su habitual conferencia matutina diaria de hoy.

Por ello, afirmó que "vamos a ayudar al pueblo de Cuba como siempre se ha ayudado en cualquier momento a pueblos que lo necesitan", indicó, al señalar que "no están bien" aplicar "sanciones que afectan" a un pueblo como el caso cubano, al margen de si se está "de acuerdo o no con el régimen" de ese país.

"Está detenido en este momento y estamos buscando evitar afectaciones a México y que de manera diplomática, como siempre, encontremos la mejor vía para que Cuba reciba el combustible", respondió Sheinbaum.

La jefa de Estado confirmó que los envíos de crudo a ese país del Caribe están "detenidos", pero dijo que el asunto "aún se busca resolver por vías diplomáticas", pues su país pretende "seguir apoyándolo", para lo cual realiza gestiones diplomáticas a fin de poder hacerlo "porque no se puede ahorcar a un pueblo así de esa manera".

México envió el fin de semana 814 toneladas de víveres a la isla con ayuda humanitaria, que incluye leche, carne, galletas, arroz, atún y aceite, anunció la Cancillería (ANSA).