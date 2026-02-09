Cuba: Sheinbaum critica sanciones por enviar crudo a Cuba
La presidenta mexicana considera injustos los aranceles de Trump
"Nadie puede ser omiso de la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo por parte de Estados Unidos", afirmó en su habitual conferencia matutina diaria de hoy.
Por ello, afirmó que "vamos a ayudar al pueblo de Cuba como siempre se ha ayudado en cualquier momento a pueblos que lo necesitan", indicó, al señalar que "no están bien" aplicar "sanciones que afectan" a un pueblo como el caso cubano, al margen de si se está "de acuerdo o no con el régimen" de ese país.
"Está detenido en este momento y estamos buscando evitar afectaciones a México y que de manera diplomática, como siempre, encontremos la mejor vía para que Cuba reciba el combustible", respondió Sheinbaum.
La jefa de Estado confirmó que los envíos de crudo a ese país del Caribe están "detenidos", pero dijo que el asunto "aún se busca resolver por vías diplomáticas", pues su país pretende "seguir apoyándolo", para lo cual realiza gestiones diplomáticas a fin de poder hacerlo "porque no se puede ahorcar a un pueblo así de esa manera".
México envió el fin de semana 814 toneladas de víveres a la isla con ayuda humanitaria, que incluye leche, carne, galletas, arroz, atún y aceite, anunció la Cancillería (ANSA).