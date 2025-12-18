Cuba: Sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro ingresa en el Parlamento

El anuncio fue realizado por el presidente del Parlamento, Esteban Lazo, como parte de la provisión de escaños vacantes, elevando el número total de diputados a 464, y la noticia fue difundida por los principales medios de comunicación cubanos.

Durante la sesión, el presidente Miguel Díaz-Canel también anunció la destitución de Rubén Remigio Ferro de la presidencia del Tribunal Supremo Popular, tras el juicio al exministro Alejandro Gil. Oscar Manuel Silvera Martínez, ministro de Justicia, fue nombrado en su lugar.

El debate parlamentario está dominado por la grave crisis económica y social de la isla. El primer ministro Manuel Marrero reconoció que "las perspectivas económicas son de decrecimiento", y destacó la búsqueda de divisas como una prioridad.

La sesión, reducida y celebrada por videoconferencia debido a la emergencia nacional, también abordó el presupuesto, las reformas y la crisis energética, mientras que el gobierno admite una situación "crítica" sin soluciones inmediatas a la vista.

