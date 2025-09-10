LA NACION

Cuba sufre una nueva "desconexión total" del sistema eléctrico que afecta a toda la isla

Cuba sufre una nueva "desconexión total" del sistema eléctrico que afecta a toda la isla

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Cuba sufre una nueva "desconexión total" del sistema eléctrico que afecta a toda la isla
Cuba sufre una nueva "desconexión total" del sistema eléctrico que afecta a toda la isla

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Energía de Cuba ha anunciado este miércoles la "desconexión total" del sistema eléctrico; un apagón masivo ante el que las autoridades ya habrían comenzado a trabajar en el proceso de restablecimiento del servicio. El Gobierno ha atribuido en principio este nuevo corte a una salida inesperada de la red de la Central Termoeléctrica Guiteras, situada en la localidad de Matanzas.

"No obstante, se investigan las causas", ha indicado el Ministerio en la red social X. La isla sufre problemas prácticamente constantes en el suministro eléctrico y a principios de esta semana la parte oriental de Cuba ya fue escenario de uno de estos cortes. El Gobierno reconoce el problema, pero lo atribuye a un mal estado de las instalaciones agravado por las sanciones de Estados Unidos. La Unión Eléctrica de Cuba informa de manera diaria de déficits de suministro que rondan, de media, los 1500 megavatios.

LA NACION
Más leídas
  1. De las mañas de “soltero eterno” de Leonardo DiCaprio al osado look de Emily Blunt en Toronto
    1

    En fotos: de las mañas de “soltero eterno” de Leonardo DiCaprio al osado look de Emily Blunt en Toronto

  2. Dibu Martínez y sus salvadas, el único punto alto de la selección ¡con 12 reprobados!
    2

    Los puntajes de Argentina ante Ecuador: la figura de Dibu Martínez, el único punto alto

  3. Tuvo medio equipo cambiado y poco en juego ante un rival bravo, pero la selección no dejó de recibir un aviso
    3

    Derrota en Ecuador: tuvo medio equipo cambiado y poco en juego ante un rival bravo, pero la selección no dejó de recibir un aviso

  4. Qué dijo Scaloni tras la derrota de la selección y la crítica de Dibu Martínez al arbitraje de Roldán
    4

    Lionel Scaloni resaltó la actitud de la selección pese a la derrota: “Da la cara a su manera, jugando”

Cargando banners ...