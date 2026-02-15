Cuba: Suspendido el Festival del Habano por la crisis energética

El Comité Organizador anunció el aplazamiento "para una fecha posterior" en una carta a los participantes, explicando que la decisión busca "preservar los más altos niveles de calidad, excelencia y experiencia que caracterizan al evento".

La crisis del combustible obligó al gobierno a racionar la electricidad y suspender varias actividades turísticas, imposibilitando la celebración del evento.

Esta decisión representa un duro golpe para la economía local, dado que la tradicional subasta benéfica asociada al evento había recaudado más de 16 millones de euros en 2025, fondos que normalmente se destinaban al sistema nacional de salud.

La situación se agravó en las últimas semanas debido a la drástica disminución de las importaciones de petróleo de socios históricos como Venezuela. (ANSA).