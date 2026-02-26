Cuba: tensión entre EEUU y Cuba tras el tiroteo en aguas cubanas

La embarcación, un bote de 7,3 metros robado en las islas Keys de Florida, navegaba en aguas territoriales cubanas con diez personas a bordo. Entre las víctimas se encuentra un titular de pasaporte estadounidense, mientras que otro ciudadano de Estados Unidos resultó herido y se encuentra bajo atención médica en Cuba.

Las autoridades cubanas alegan que los ocupantes eran cubanos residentes en Estados Unidos que intentaron infiltrarse con "fines terroristas". Durante el operativo, se encontraron armas de fuego, explosivos, chalecos antibalas y uniformes tácticos.

La administración de Donald Trump ha cuestionado la versión oficial del gobierno cubano.

El vicepresidente J.D. Vance expresó: "estamos monitoreando la situación y esperamos que no sea tan grave como tememos". Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, subrayó que "Washington reaccionará de acuerdo con los hechos que se confirmen".

Las investigaciones han sido asignadas al fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien ha dejado claro que no aceptará la narrativa cubana sin un análisis propio.

"no se puede confiar en el gobierno cubano", enfatizó Uthmeier, comprometido a asegurar que "los comunistas enfrenten su responsabilidad".

El Ministerio del Interior cubano aclaró que se identificó a siete de los diez miembros de la tripulación y se arrestó a un presunto cómplice en la isla. Además, revelaron que en el bote interceptado se hallaron "fusiles de asalto, pistolas, explosivos, chalecos antibalas, miras telescópicas y uniformes de camuflaje".

Algunos de los identificados son considerados "buscados" por su vínculo con actos terroristas.

Wilfredo Beyra, líder del Partido Republicano Cubano en Tampa, también respalda la versión cubana, afirmando que conocía a Michel Ortega Casanova, una de las víctimas, quien le había expresado su deseo de luchar contra el "gobierno narco-tiránico".

Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, apoyó a Cuba, afirmando que "los guardacostas cubanos actuaron de manera correcta" y llamando a la moderación para evitar provocaciones adicionales.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, advirtió que su gobierno no agredirá ni amenazará, pero se defenderá "con firmeza" ante cualquier intento de ataque a su soberanía.

En un giro diplomático, el gobierno de Estados Unidos ha manifestado su disposición a "cooperar" en la investigación del incidente, según el viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernandez de Cossío, quien indicó que las autoridades estadounidenses han mostrado interés en colaborar para esclarecer los lamentables acontecimientos. (ANSA).