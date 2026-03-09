Cuba: tercer día de protestas en Cuba contra el apagón

Según videos y testimonios difundidos en las redes sociales y reportados por medios independientes como Diario de Cuba, 14yMedio y CiberCuba, se han señalado manifestaciones espontáneas en varios barrios de La Habana y en otras localidades del país.

En la capital, grupos de residentes salieron a la calle durante la noche golpeando ollas y sartenes para protestar contra los largos cortes de electricidad, que en algunas zonas habrían superado las 20 horas consecutivas.

En algunos casos, los manifestantes también bloquearon las calles y prendieron fuego a montones de basura.

Mientras tanto, una veintena de estudiantes organizó una sentada pacífica en la escalinata de la Universidad de La Habana para protestar por las dificultades académicas relacionadas con la crisis energética y la enseñanza semipresencial, dificultada por los frecuentes apagones y la escasa conexión a internet.

Se reportaron pintadas contra el gobierno también en otras ciudades, mientras que activistas citados por los medios independientes informan de un aumento de la presencia de las fuerzas de seguridad en las zonas afectadas por las protestas.

