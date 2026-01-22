Cuba: Trump ahora apunta a Cuba, "cambio de régimen para fin de año"

El periódico The Wall Street Journal lo informa, especificando que Donald Trump ya está intentando identificar figuras dentro del gobierno de la isla caribeña que puedan ayudar a alcanzar un acuerdo para derrocar al régimen antes de fin de año.

Se trata de una especie de recreación del modelo seguido en Venezuela, con un apoyo explícito a la presidenta interina Delcy Rodríguez. Según el periódico estadounidense, la Casa Blanca cree que la economía cubana está al borde del colapso y que el gobierno se encuentra en una situación muy frágil ahora que ya no puede contar con el apoyo del gobierno chavista.

Los funcionarios estadounidenses, enfatiza el artículo, aún no tienen un plan concreto para derrocar al gobierno, pero creen que el fin de la era Maduro y las concesiones obtenidas por sus aliados son una clara advertencia para Cuba. Y la presencia del portaaviones USS George H.W. Bush a 96 kilómetros de Varadero es una clara señal de la estrecha vigilancia que Estados Unidos mantiene en toda la zona.

Además, el propio presidente habló sobre Cuba inmediatamente después del asalto a Caracas, observando en Truth que el régimen cubano debía "llegar a un acuerdo" antes de que fuera "demasiado tarde". "La Habana", razonó Trump, "ha sobrevivido demasiado tiempo gracias a las enormes sumas de dinero y petróleo de Venezuela". En los días siguientes, el magnate también insinuó que su secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, podría ser un buen presidente para el país caribeño, sujeto a un embargo económico estadounidense durante más de 60 años.

En contraste, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha tomado medidas para refutar la narrativa de Washington de que ahora está aislado: el 11 de marzo publicó una conversación telefónica con Delcy Rodríguez, a quien expresó el "apoyo y la solidaridad" de Cuba. Esta fue una forma de reafirmar la fuerte cercanía entre ambos países, incluso tras la caída de Maduro.

Por lo tanto, para liberarse, Díaz-Canel ha reforzado sus alianzas globales tradicionales: hace dos días, mantuvo una reunión calificada de "fraternal" con el embajador chino en la isla para fortalecer "el vínculo de amistad especial que une a Cuba con Pekín". Y el miércoles, recibió al ministro del Interior ruso, Vladimir Alexandrovich Kolokoltsev, en el Palacio de la Revolución, recordándole que para Cuba, Rusia sigue siendo "un país hermano". (ANSA).