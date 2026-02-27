Cuba: Trump apunta a La Habana, "estoy considerando una toma de poder amistosa"

Este es el último capítulo de una batalla interminable que, combinada con embargos y sanciones, está "empujando a la isla al colapso", según el último informe de la ONU

"El gobierno cubano está dialogando con nosotros y, como saben, tiene problemas muy serios. No tiene dinero, no tiene nada en este momento, pero está dialogando con nosotros, y quizás veamos una toma amistosa de Cuba", declaró el magnate a la prensa al salir de la Casa Blanca rumbo a Texas

El líder estadounidense no proporcionó más detalles sobre lo que parece ser otro frente en la agresiva política exterior de Trump. Estados Unidos y Cuba continúan sus conversaciones, como lo han reiterado repetidamente en los últimos días medios como Axios, que la semana pasada informó sobre contactos secretos entre Marco Rubio y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, sobrino y tutor del exlíder de la isla, Raúl Castro

Rodríguez Castro no forma parte del gobierno, pero es considerado una figura influyente en la isla. Según Axios, los contactos pretendían eludir los canales oficiales cubanos para lo que "no llamaría 'negociaciones', sino 'discusiones' sobre el futuro", declaró un alto funcionario de la administración Trump

La Habana negó rápidamente los contactos, pero el Miami Herald alimentó los rumores esta semana, informando que funcionarios estadounidenses cercanos al secretario de Estado se reunieron con Rodríguez Castro el miércoles en el marco de la cumbre de CARICOM en el archipiélago de San Cristóbal y Nieves, a la que asistió el propio Rubio

Durante la cumbre, Rubio afirmó que Cuba debe "cambiar radicalmente". Y las últimas palabras de Trump parecen indicar que Washington está trabajando activamente para lograr este objetivo. (ANSA)