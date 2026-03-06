Cuba, "Trump no muestra comprensión real de la realidad"

"Estamos llenos de declaraciones de Trump que él mismo contradice en varios momentos del día y, por lo tanto, tomar una sola declaración de Trump es algo de poca utilidad", insistió.

"El derecho internacional, si realmente se aplicara a cada una de estas declaraciones suyas debería tener efectos y él debería ser considerado responsable. Cuba siempre estuvo en una posición de diálogo con Estados Unidos sobre la base del respeto y la igualdad soberana entre los dos países, y Cuba lo demostró en muchas ocasiones", prosiguió.

"Un ejemplo de ello es el diálogo que tuvo lugar con la administración de Barack Obama. La posición de Cuba es siempre la misma, dialogar sobre la base del respeto", insistió Jorge Luis Cepero Aguilar.

Por otra parte, el embajador contó que, en su primera estancia en Calabria, se reunió con el presidente Roberto Occhiuto "y tuvimos una conversación educada y estoy seguro de que seguiremos colaborando".

Al embajador, en su visita a Calabria, lo acompañaba el cónsul Arasaay D'Angelo Pereira, quien firmó, en la sede de la USB en Cosenza, alrededor de 100 visas para ciudadanos cubanos. (ANSA).