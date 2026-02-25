Cuba última en America Latina por PIB per cápita

Así lo indica el Anuario estadístico 2025 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), un organismo de Naciones Unidas, que coloca a la isla en el último lugar de la región y certifica dos años consecutivos de contracción económica, frente a un crecimiento promedio latinoamericano del 4,7%.

Según los datos de la entidad regional, en 2025 el PIB cubano a precios corrientes alcanzó los 12,1 mil millones de dólares, lo que equivale apenas al 0,2% del total de América Latina y el Caribe.

El PIB per cápita anual se detuvo en 1.082 dólares, en comparación con una media regional superior a los 10.200 dólares, lo que representa una diferencia cercana al 90%.

En valores corrientes, Cuba está incluso por detrás de Haití y se encuentra muy lejos de economías de tamaños comparables como la República Dominicana y Costa Rica.

En 2024, la economía cubana registró una contracción del 2,6%, tendencia que continuó en 2025, confirmando una crisis profunda mientras el resto de la región sigue creciendo. (ANSA).