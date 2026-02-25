LA NACION

Cuba última en America Latina por PIB per cápita

Anuario CEPAL 2025: Dos años de caída mientras la región crece 4,7%

Cuba última en America Latina por PIB per cápita
Cuba última en America Latina por PIB per cápita

Así lo indica el Anuario estadístico 2025 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), un organismo de Naciones Unidas, que coloca a la isla en el último lugar de la región y certifica dos años consecutivos de contracción económica, frente a un crecimiento promedio latinoamericano del 4,7%.

Según los datos de la entidad regional, en 2025 el PIB cubano a precios corrientes alcanzó los 12,1 mil millones de dólares, lo que equivale apenas al 0,2% del total de América Latina y el Caribe.

El PIB per cápita anual se detuvo en 1.082 dólares, en comparación con una media regional superior a los 10.200 dólares, lo que representa una diferencia cercana al 90%.

En valores corrientes, Cuba está incluso por detrás de Haití y se encuentra muy lejos de economías de tamaños comparables como la República Dominicana y Costa Rica.

En 2024, la economía cubana registró una contracción del 2,6%, tendencia que continuó en 2025, confirmando una crisis profunda mientras el resto de la región sigue creciendo. (ANSA).

ANSA
Conforme a
The Trust Project