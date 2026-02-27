Cuba: "Washington quiere colaborar para clarificar el caso de la lancha"

Cossío corrigió así la información suministrada inicialmente por el ministerio del Interior sobre la presencia de un expatriado cubano conocido por las autoridades entre los 10 tripulantes de la lancha rápida con matrícula estadounidense interceptada el miércoles en aguas territoriales cubanas, al tiempo que confirmó el hallazgo de equipo militar, armas de guerra y explosivos a bordo de la embarcación.

El viceministro recordó luego que el accidente en el que murieron cuatro miembros de la tripulación de la lancha rápida "no representa un caso aislado" y que "Cuba es víctima de agresiones e innumerables actos terroristas desde hace más de 60 años, la mayoría de los cuales fueron organizados, financiados y perpetrados desde territorio estadounidense". (ANSA).