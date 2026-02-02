Cuba y EEUU están en "comunicación" pero "no existe diálogo", dice vicecanciller

Cuba y Estados Unidos están en "comunicación" y han intercambiado "mensajes", pero "no existe un diálogo" entre ambos países como aseguró el presidente estadounidense Donald Trump, afirmó este lunes el vicecanciler cubano, Carlos Fernández de Cossío.

"No existe un diálogo específicamente en estos momentos, pero sí ha habido intercambio de mensajes", dijo De Cossío en una entrevista con la AFP. "Sí es verdad que ha habido comunicaciones entre los dos gobiernos", apuntó.

Trump dijo el domingo que había iniciado conversaciones con autoridades de Cuba y que estimaba que culminarían en un acuerdo, en momentos en que Washington presiona a la isla tras la detención del exmandatario de Venezuela Nicolás Maduro, el principal aliado de La Habana.