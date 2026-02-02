Cuba y EEUU han tenido "comunicaciones", pero no diálogo estructurado: vicecanciller
Por Dave Sherwood
LA HABANA, 2 feb (Reuters) - Cuba y Estados Unidos están en comunicación, dijo el lunes a Reuters un diplomático de alto rango de la isla, quien señaló que los intercambios aún no han evolucionado hacia un "diálogo" formal.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, dijo que el gobierno de Estados Unidos estaba consciente de que Cuba está "lista para tener un diálogo serio, significativa y responsable".
"Hemos tenido intercambios de mensajes, tenemos embajadas, hemos tenido comunicaciones, pero no podemos decir que hemos tenido una mesa de diálogo", señaló de Cossio a Reuters en una entrevista en la sede de la cancillería cubana en La Habana.
(Reporte de Dave Sherwood)