Cuba y EEUU han tenido "comunicaciones", pero no diálogo estructurado: vicecanciller

Por Dave Sherwood

LA HABANA, 2 ⁠feb (Reuters) - ⁠Cuba y Estados Unidos están en comunicación, dijo ⁠el ‌lunes ​a Reuters un diplomático ​de alto rango de ‌la isla, quien ‌señaló ​que los intercambios aún no han evolucionado hacia un "diálogo" formal.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de ⁠Cossio, dijo que el ​gobierno de Estados Unidos estaba consciente de que Cuba está "lista para tener un diálogo serio, significativa y ⁠responsable".

"Hemos tenido intercambios de mensajes, ​tenemos embajadas, hemos tenido comunicaciones, pero no podemos decir ‍que hemos tenido una mesa de diálogo", señaló de Cossio a Reuters en una entrevista ​en la sede de la cancillería cubana en La Habana.

