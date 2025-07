Cuba/EEUU.- Díaz-Canel asegura que a EEUU le molesta que Cuba tenga "independencia" tras las restricciones de visados

MADRID, 13 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha respondido a las restricciones de visados que Estados Unidos ha impuesto contra varios altos cargos del Gobierno cubano --incluido él mismo-- asegurando que el país norteamericano está molesto porque la isla caribeña mantenga su independencia. "Lo que molesta a EEUU de Cuba es la verdadera independencia, que no gobiernen aquí las transnacionales, que tengamos salud y educación gratis, que no pidamos permiso para condenar crímenes como el de Israel y EEUU contra los palestinos", ha indicado el mandatario cubano en un mensaje desde su cuenta de la red social X. El Departamento de Estado norteamericano anunció el viernes nuevas restricciones de visado a figuras clave del Gobierno cubano por su participación en "violaciones flagrantes de los Derechos Humanos", por lo que los afectados no podrán viajar a Estados Unidos ni realizar negocios en el país. Entre las personas señaladas por las autoridades estadounidenses se incluyen el propio Díaz-Canel, el ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera, así como al titular del Interior, el general Lázaro Alberto Álvarez Casas, y "numerosos funcionarios judiciales y penitenciarios cubanos responsables o cómplices de la detención injusta y tortura de los manifestantes de julio de 2021", señala el comunicado del Departamento de Estado. Esta medida tiene lugar cuatro años después de las manifestaciones ocurridas en la isla los días 11 y 12 de julio de 2021 en las que miles de personas salieron a las calles para exigir una mayor estabilidad económica y mejor asistencia sanitaria. El ministro de Exteriores de La Habana, Bruno Rodríguez, reaccionó al anuncio manteniendo que, a pesar de las "sanciones migratorias contra dirigentes revolucionarios", Estados Unidos no tiene la "capacidad de doblegar la voluntad de este pueblo". Jefes de Estado como el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, han mostrado su disconformidad con la medida y su apoyo al Gobierno cubano. "Estas últimas sanciones constituyen una afrenta al conjunto de los países de nuestra América", ha indicado Arce en un mensaje desde su cuenta de X.