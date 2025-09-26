Cuba/EEUU.- Fallece en Cuba Assata Shakur, una antigua 'pantera negra' buscada por EE.UU.

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Cuba ha anunciado ese viernes el fallecimiento de la ciudadana estadounidense Joanne Deborah Byron, más conocida como 'Assata Shakur' desde sus tiempos dentro de la organización radical de los Panteras Negras y sobre la que pesa una acusación por asesinato en Estados Unidos.

Assata Shakur falleció el jueves a los 79 años en La Habana "como consecuencia de padecimientos de salud y su avanzada edad", ha informado el Ministerio de Exteriores de Cuba en un breve mensaje.

Llevaba más de cuatro décadas refugiada en la isla, después de lograr escapar en 1979 de una cárcel de máxima seguridad donde cumplía cadena perpetua por varios delitos, incluido el asesinato de un agente estadounidense en 1973.

Su caso es uno de los que suele esgrimir Estados Unidos para mantener a Cuba en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. De hecho, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, volvió a pedir a principios de mayo la entrega de esta 'pantera negra', requerida por el asesinato de un militar estadounidense en 1973.