Cubana Pérez Hernández gana oro en triple salto en Mundial, Yulimar Rojas es bronce en su vuelta

Por Mitch Phillips

TOKIO, 18 sep (Reuters) - La cubana Leyanis Pérez Hernández logró el jueves una dominante victoria en la prueba de triple salto femenino del Mundial de Atletismo, mientras que la venezolana Yulimar Rojas, ganadora de los cuatro últimos títulos mundiales, se quedó con el bronce en su primera competición en dos años.

Pérez Hernández ha sido la saltadora más en forma de toda la temporada y marcó la pauta con un primer estirón de 14,85 metros (solo superado este año por su propia marca de 14,93). Luego saltó 14,90 en la tercera ronda y 14,94 en la cuarta, que igualó en la sexta para completar una serie extraordinaria.

"He tenido una buena competencia en un año muy bueno para mí y estoy muy satisfecha, aunque no complacida totalmente porque no sobrepasé la marca de los 15 metros", dijo la cubana en declaraciones a World Athletics, la entidad rectora del atletismo mundial.

"Tuve una secuencia de saltos muy buena, es la confirmación de la buena preparación que he tenido", apuntó.

La cubana Yargelis Savigne había conquistado dos oros en los Mundiales al aire libre de Osaka 2007 y Berlín 2009 en la prueba de triple salto.

La venezolana Rojas, campeona olímpica en Tokio, también empezó de forma impresionante, sobre todo porque era su primera final desde hacía dos años, con 14,76 metros. Esa marca parecía suficiente para la plata hasta la ronda final, cuando Thea Lafond la superó con 14,89.

"Estoy muy emocionada, con sentimientos encontrados, tengo la sensación como de que pudo haber sido mejor, una sensación agridulce", dijo Rojas. "Para mí ha sido una bendición volver después de dos años tan difíciles. Estoy muy orgullosa de ello y es una victoria para mí".

"He vuelto al podio, pero quería más, siento en lo más profundo de mi ser que podría haberlo hecho mucho mejor. Pero así es el deporte", añadió.

La sudamericana sufrió una lesión en un tendón de Aquiles, lo que la mantuvo alejada de la actividad desde abril de 2024.

Lafond, que se adjudicó la primera medalla olímpica de Dominica al ganar el título olímpico el año pasado y se proclamó campeona del mundo en pista cubierta, se convirtió con la plata en la primera mujer del país que gana una medalla mundial de atletismo. (Reporte de Mitch Phillips, reporte adicional de Nelson Acosta en La Habana. Editado en español por Javier Leira)