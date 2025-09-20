Cubano Silvio Rodríguez inicia gira latinoamericana con emotivo concierto en La Habana

Miles de cubanos entonaron en una sola voz las canciones que han sido la banda sonora de varias generaciones en la isla, durante el concierto que ofreció el viernes el cantautor Silvio Rodríguez, al iniciar su gira por Latinoamérica.

El máximo representante de la Nueva Trova se presentó en la Universidad de La Habana, antes de partir a Sudamérica para comenzar un tour a fines de septiembre por Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia.

Con su inseparable guitarra, Silvio puso a cantar a un público que abarrotó los 88 escalones de la monumental entrada de la Colina Universitaria de La Habana.

Además de hacer un recorrido por sus temas más famosos, el trovador rindió homenaje a sus compañeros cofundadores de la Nueva Trova, ya fallecidos, Vicente Feliu, Noel Nicola y Pablo Milanés.

Esta música "es la banda sonora de muchas generaciones de cubanos y de latinoamericanos", dijo a la AFP Alejandro Sánchez, profesor de historia de la Universidad de La Habana de 27 años.

Los asistentes, entre los que estuvo el presidente Miguel Díaz-Canel, estallaron de emoción al escuchar las primeras notas de "El Necio".

Cuando llegó el momento de "La era está pariendo un corazón", otro tema cantado a toda voz por Silvio Rodríguez lanzó un reproche a Israel por la campaña de represalia contra los palestinos en la Franja de Gaza.

"Pienso en ustedes y no acierto a comprender cómo olvidaron tan pronto el vaho del infierno" que fue recorrido a Auschwitz, dijo con un pañuelo palestino en el cuello y citando al poeta cubano Luis Rogelio Nogueras, también fallecido en 1985.

Una gira esperada

Los jóvenes esperaban poder verlo desde hace tiempo. "Es uno de nuestros cantantes más grandes", dijo conmovida al final del recital Joana Fariñas, una estudiante de psicología de 18 años.

Al caer la noche, el concierto fue iluminado con dos inmensos motores de generación de electricidad, cuando una buena parte de La Habana se encontraba en apagón por la severa crisis energética que vive la isla.

Silvio Rodríguez no había vuelto a cantar en esta universidad desde 2005 y en el país desde 2020, cuando terminó una gira de más 100 recitales por barrios pobres de Cuba.

"A lo mejor estamos viendo por última vez a Silvio, así que no podemos perdernos la oportunidad", dijo por su parte Favio Fernández, profesor de la facultad de Filosofía de la universidad de La Habana, sobre el artista que en noviembre cumplirá 79 años.

Desde que salió del escenario fue ovacionado por un público fiel y entre los gritos del público diciendo: "gracias, Silvio".

