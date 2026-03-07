LA NACION

Cubano tilda de "neocolonial" la cumbre convocada por Trump en Florida

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó este sábado de "Reaccionaria y neocolonial" la cumbre convocada por Donald Trump en Florida, en la que el republicano aseguró que...

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó este sábado de "reaccionaria y neocolonial" la cumbre convocada por Donald Trump en Florida, en la que el republicano aseguró que la isla "vive sus últimos momentos".

"La pequeña Cumbre reaccionaria y neocolonial de Florida, convocada por EE.UU. con asistencia de gobiernos de derecha de la región, compromete a estos con aceptar el uso letal de fuerza militar estadounidense para resolver problemas internos, el orden y tranquilidad de sus países", señaló Díaz-Canel en X.

En la cumbre, que reunió a una docena de líderes afines a Washington para abordar la lucha contra los cárteles en el continente, Trump dijo que Cuba, sometida a un bloqueo petrolero de facto por Estados Unidos, "vive sus últimos momentos".

