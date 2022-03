Cubanos abarrotan consulado panameño tras exigencia de visa

LA HABANA (AP) — Centenares de cubanos abarrotaron el miércoles el consulado panameño en La Habana después de que el país centroamericano exigiera una visa de tránsito a los isleños.

La policía acordonó con cinta amarillas el perímetro de un parque cercano a la sede consular mientras los cubanos con planes de viaje esperaban respuestas. La cantidad de cubanos que buscan realizar trámites consulares fue mayor a la normal y podría ser un indicativo del número de isleños que buscan salir del país en medio de una difícil situación económica exacerbada por la pandemia y las sanciones estadounidenses que se recrudecieron en el pasado gobierno de Donald Trump.

La medida panameña también entra en vigor una semana después de que la embajada de Estados Unidos en la capital cubana anunció el reinicio de los servicios consulares de forma limitada para visas de reunificación familiar suspendidas desde 2017. No se precisó la fecha en que se reanudarían esos servicios.

Varios cubanos entrevistados por The Associated Press dijeron que sus planes eran pasar por Panamá con rumbo a Nicaragua y expresaron temor de que la nueva exigencia panameña les haga perder el pasaje al no tener tiempo para cumplir ese requisito.

“No sé cuál es el objetivo” de la visa de tránsito, dijo a la AP Yusleydy García, de 30 años , quien planea viajar en los próximos días a través de Panamá con su hija de 14 años.