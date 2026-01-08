Cubanos se preparan para más penurias energéticas y económicas por presión de EEUU sobre Venezuela

MATANZAS, Cuba, 8 ene (Reuters) -

Los cubanos se preparaban para una crisis económica cada vez más profunda después de que Estados Unidos incautó el miércoles otros dos buques petroleros vinculados a Venezuela, una medida que amenaza con cortar un salvavidas energético crítico para la isla gobernada por los comunistas, pocos días después de que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro.

En el puerto de Matanzas, donde atracan los petroleros, las gasolineras cerradas y las largas colas de combustible reflejaban la creciente escasez de suministros. La acción de Estados Unidos está avivando el temor de que empeoren los frecuentes cortes de electricidad que duran horas.

William González, un residente de Matanzas, cree que las cosas van a empeorar un poco porque habrá una fuente menos de petróleo.

En una dramática escalada de su campaña de presión, el ejército estadounidense apresó el miércoles el petrolero de bandera rusa "Marinera" en el Atlántico, cerca de Islandia, tras una persecución de dos semanas, informaron funcionarios estadounidenses.

La incautación, que un alto legislador ruso calificó de "piratería descarada", supone la cuarta interceptación de este tipo desde que Washington impuso un bloqueo a todos los buques sancionados que entran y salen de aguas venezolanas a mediados de diciembre.

Antes, el miércoles, la Guardia Costera estadounidense había interceptado otro petrolero vinculado a Venezuela, el "M Sophia", al noreste de Sudamérica.

Para Cuba, la pérdida de petróleo venezolano es devastadora.

Entre enero y noviembre del año pasado, Venezuela envió una media de 27.000 barriles diarios (bpd) a la isla, lo que aproximadamente el 50% del déficit de petróleo de Cuba, según datos de transporte marítimo y documentos de la petrolera estatal venezolana Pdvsa.

Aunque México se ha convertido en un "proveedor importante", la presidenta Claudia Sheinbaum dijo el miércoles que México no está enviando más petróleo a Cuba del que ha enviado históricamente. (Reportaje de Reuters TV; redacción de Kylie Madry; edición de Diane Craft)