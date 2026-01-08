Cubanos se preparan para más penurias por la presión de EEUU sobre Venezuela

MATANZAS, Cuba, 8 ene (Reuters) -

Los cubanos se preparaban para una crisis económica cada vez más profunda después de que Estados Unidos incautó el miércoles otros dos buques petroleros vinculados a Venezuela, una medida que amenaza con cortar un salvavidas energético crítico para la isla de Gobierno comunista, pocos días después de que las fuerzas de Washington capturaron a Nicolás Maduro.

En el puerto de Matanzas, donde atracan los petroleros, las gasolineras cerradas y las largas colas de combustible reflejaban la creciente escasez de suministros. La acción de Estados Unidos está avivando el temor de que empeoren los frecuentes cortes de electricidad que duran horas.

“Se debe poner peor porque ahora no va a dejar que venga (el petróleo). Si antes venía de Venezuela y venía de Rusia, ahora va a venir de Rusia nada más al petróleo”, dijo William González, un residente de Matanzas.

En una dramática escalada de su campaña de presión, el Ejército estadounidense apresó el miércoles el petrolero de bandera rusa "Marinera" en el Atlántico, cerca de Islandia, tras una persecución de dos semanas.

La incautación, que un alto legislador ruso calificó de "piratería descarada", supone la cuarta interceptación de este tipo desde que Washington impuso un bloqueo a todos los buques sancionados que entran y salen de aguas venezolanas a mediados de diciembre.

Antes, el miércoles, la Guardia Costera estadounidense había interceptado otro petrolero vinculado a Venezuela, el "M Sophia", al noreste de Sudamérica.

Para Cuba, la pérdida de petróleo venezolano es devastadora.

“Las repercusiones no van a ser muy buenas porque Venezuela no es desconocido que era uno de los países que más nos ayudaba en el tema de la energía, del combustible, y ahora quizás eso se vea afectado y repercuta principalmente en nosotros”, dijo Mario Valverde, dueño de un negocio en La Habana.

Entre enero y noviembre del año pasado, Venezuela envió una media de 27.000 barriles por día (bpd) a la isla, aproximadamente el 50% del déficit de petróleo de Cuba, según datos de transporte marítimo y documentos de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Aunque México se ha convertido en un "proveedor importante", la presidenta Claudia Sheinbaum dijo el miércoles que el país no está enviando más petróleo a Cuba del que ha enviado históricamente.

“Nos sentimos muy insatisfechos con la actitud de Trump con Maduro, porque eso es doblegar un país por la fuerza”, dijo Manuel Rodríguez, residente de La Habana. "Si vienen más apagones, nosotros vamos a tener que aguantar los apagones como cubanos y resistir hasta el final".

(Reportaje de Reuters TV; redacción de Kylie Madry; edición de Javier López de Lérida)