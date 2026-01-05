Cubanos temen tiempos más difíciles tras la caída de Maduro

"El 2026 va a ser duro", vaticina un chofer en La Habana. Sumidos en una profunda crisis económica, los cubanos prevén un panorama aún más complejo tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, fuerte aliado de la isla y su principal proveedor de petróleo.

"Si Venezuela es el principal suministrador (...) de petróleo" a Cuba, el escenario económico "se va a poner un poco complicado", declara a la AFP el chofer Axel Alfonso, de 53 años, que trabaja para una empresa estatal.

Alfonso, que, como el 80% de los cubanos, ha vivido toda su vida bajo el embargo que Washington aplica contra la isla desde 1962, asegura que no es "pesimista" sino "realista", y vaticina que "el 2026 va a ser duro, muy duro".

La situación "se puede poner más difícil, puede empeorar", opina la recepcionista Madelín Terris (55).

El domingo, el presidente Donald Trump afirmó que la isla comunista, que ha sobrevivido a 13 administraciones estadounidenses, "está a punto de caer", tras la captura de Maduro por fuerzas militares estadounidenses.

Sin embargo, el magnate republicano minimizó la necesidad de una intervención militar, al considerar que sería difícil para la isla mantenerse a flote sin recibir el petróleo venezolano.

"No pienso que debamos tomar ninguna acción. Parece que está cayendo", añadió Trump, que durante su primer mandato (2017-2021) reforzó, como ningún otro inquilino de la Casa Blanca, las sanciones contra la isla, después de un breve deshielo diplomático con Barack Obama.

- "Momento de incertidumbre" -

Ubicada a 150 kilómetros de las costas de Florida, Cuba logró sobrevivir a la fuerte crisis económica que generó la implosión del bloque comunista soviético en 1991, abriéndose al turismo y a la inversión extranjera.

A partir del 2000, contó con el petróleo venezolano mediante un acuerdo con el presidente Hugo Chávez (1999-2013) para el suministro de crudo venezolano a la isla, a cambio del envío de médicos, maestros y entrenadores deportivos cubanos a la nación sudamericana.

"Venezuela ha estado enviando a Cuba un promedio de 30.000 a 35.000 barriles diarios", detalla Jorge Piñón, investigador de la Universidad de Texas.

Sin embargo, esa cifra es apenas un tercio de lo que Caracas entregaba a la isla hace 10 años. En 2024, el consumo del país fue de 72.000 barriles diarios.

Desde hace seis años, Cuba está sumida en otra grave crisis económica, con escasez de todo tipo y prolongados apagones, debido a los efectos combinados del endurecimiento de las sanciones estadounidenses, la baja productividad de su economía de planificación centralizada y el colapso del turismo en Cuba.

En el último lustro, el PIB cubano cayó un 11% y el gobierno enfrenta una severa escasez de divisas para garantizar los servicios sociales básicos, en particular el funcionamiento de su red eléctrica, el mantenimiento de su sistema sanitario y el suministro de productos subvencionados a la población.

Precisamente, las dificultades económicas fueron uno de los detonantes de las históricas manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021, en las que miles de cubanos salieron a la calle gritando "tenemos hambre" y "abajo la dictadura".

Desde entonces, los cortes de electricidad y las dificultades que enfrentan los cubanos para abastecerse han acrecentado el descontento y provocado manifestaciones esporádicas, rápidamente controladas por el gobierno.

Un posible cese del suministro de petróleo venezolano genera preocupación. "Estamos viviendo un momento de incertidumbre", detalla la abogada Daira Pérez, de 30 años.

- "60 años peleando" -

Para Piñón, que es experto en temas de petróleo, "no está claro si los envíos de petróleo venezolano a Cuba continuarán".

Pero "Cuba no tiene los recursos para comprar ese volumen en los mercados internacionales, ni socio político que la rescate de esa posible situación", apunta.

Pese a la preocupación por lo que pueda suceder, los cubanos, acostumbrados a las amenazas y los momentos de fuerte tensión con su poderoso vecino, continúan su difícil vida cotidiana.

"A lo mejor tenemos miedo, pero se pelea con miedo (...). Ya llevamos 60 años peleando y hay que seguir", asegura Alfonso.

Roberto Brown (80) era joven cuando Washington impuso a Cuba un bloqueo naval durante la denominada crisis de los misiles de 1962, que puso al mundo al borde de una guerra nuclear. Trump "vive amenazando duro" a los cubanos, se queja.

"Pero él sabe dónde (en qué país) se va a meter", y debe recordar que "un cohete desde allá, llega aquí, pero el de aquí llega allá también", advierte.