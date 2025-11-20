Cubas se pierde los amistosos de Paraguay porque su pasaporte terminó en la lavadora

20 nov (Reuters) - El centrocampista paraguayo Andrés Cubas vivió una situación que todo viajero teme cuando dejó su pasaporte dentro de un pantalón que acabó en la lavadora, lo que causó que se perdiera los partidos de su selección contra Estados Unidos y México.

Cubas, que juega en el Vancouver Whitecaps canadiense, se perdió los dos amistosos de Paraguay, una derrota por 2-1 ante Estados Unidos el sábado y una victoria por 2-1 sobre México el martes.

"Se le olvidó en el pantalón. Y bueno, fue la señora que trabaja ahí tampoco se dio cuenta y metió la ropa ahí (en la lavadora)", dijo el padre del jugador, Francisco Cubas, a la cadena paraguaya ABC TV esta semana.

Andrés pudo obtener un nuevo pasaporte, pero no pudo completar el proceso de visado para salir de Canadá a tiempo para los partidos, añadió su padre. (Reporte de Chiranjit Ojha en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)