Cuenta regresiva para canjes en MLB: Eugenio Suárez destaca entre los jugadores más codiciados

PHOENIX (AP) — Los Diamondbacks de Arizona dieron comienzo al frenesí de la fecha límite de canjes cuando el jueves traspasaron a Josh Naylor, un All-Star el año pasado, a los Marineros de Seattle a cambio de dos prospectos de pitcheo.

Probablemente no será la última vez que los Dbacks hagan noticia antes del plazo del 31 de julio.

Arizona ha tenido una temporada decepcionante con una marca de 50-53 y ahora parece ser uno de los vendedores más activos en el mercado de las Grandes Ligas. También cuentan con el tercera base venezolano Eugenio Suárez y a los lanzadores abridores Zac Gallen y Merrill Kelly como piezas atractivas.

Los posibles compradores incluyen a los dos equipos de Nueva York —los Yankees y Mets— además de los Tigres de Detroit, los Filis de Filadelfia, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Todos quieren reforzar sus plantillas con la esperanza de llegar bien lejos en los playoffs.

El mercado se está calentando rápidamente. Este viernes, los Yankees adquirieron al tercera base Ryan McMahon de los Rockies, mientras que los Mets añadieron al relevista zurdo Gregory Soto de los Orioles.

Los Dbacks han sido uno de los equipos más intrigantes en el béisbol en las últimas semanas porque la gerencia ha tenido que tomar una difícil decisión sobre si comprar o vender. Arizona tenía foja de 50-50 después de barrer a los Cardenales de San Luis tras el receso del Juego de Estrellas, pero luego fueron barridos por los Astros de Houston.

Esas tres derrotas parecieron sellar su destino como vendedores, aunque el gerente general de Arizona Mike Hazen dijo que todavía está abierto a cambiar de rumbo.

"Quiero ver a este equipo seguir saliendo al terreno y jugar", afirmó Hazen. "No he decidido cómo se verá, honestamente. Estoy abierto a varias cosas diferentes... Francamente, estamos escuchando lo que la gente tiene que decir y lo que la gente tiene que ofrecer y vamos a hacer lo que sea mejor a largo plazo para esta organización".

Naylor ya se ha ido y ayudará a una alineación de Seattle que podría usar un poco más de poder. Suárez está teniendo una de las mejores temporadas de su carrera, con 36 jonrones en 101 juegos, y es posiblemente el mejor bate en el mercado.

Aquí hay un vistazo a algunos de los mejores jugadores que podrían estar disponibles mientras los equipos intentan mejorar para la recta final:

Eugenio Suárez, 3B, Diamondbacks

Suárez es un tercera base defensivo promedio en estos días, pero esa no es la razón por la que los equipos quieren adquirirlo. Tiene el tipo de bate que puede impulsar a un equipo durante semanas, con un gran poder desde el lado derecho del plato. Suma 312 jonrones en su carrera, es muy querido en el vestuario y ha sido productivo en turnos limitados de postemporada con un promedio de .300. Mitch Keller, pitcher abridor, Piratas Keller, de 29 años, ha sido eclipsado en la rotación de los Pirates gracias a la aparición de Paul Skenes, pero el derecho ha sido un abridor confiable durante las últimas cuatro temporadas y fue All-Star en 2023. El único inconveniente es que se necesitará una gran oferta para que los Piratas hagan un trato: está bajo contrato hasta 2028 como parte de un acuerdo de cinco años relativamente razonable de US$77 millones. Seth Lugo, pitcher abridor, Reales Lugo ha brillado en Kansas City durante las últimas tres temporadas, pasando a la rotación de abridores desde el bullpen y proporcionando resultados consistentes. El All-Star en 2024 tiene marca de 7-5 con una efectividad de 2.95 en 19 aperturas este año. Zac Gallen, pitcher abridor, Diamondbacks Gallen está teniendo la peor temporada de su carrera con una marca de 7-11 y una efectividad de 5.58, pero aún podría ser una adición atractiva para un equipo que necesita un abridor. El derecho de 29 años ha sido uno de los mejores lanzadores en la Liga Nacional durante los últimos cinco años, terminando en el Top 10 de la votación del Cy Young en 2020, 2022 y 2023. Su repertorio sigue siendo bueno y ha tenido un puñado de aperturas dominantes esta temporada. Merrill Kelly, pitcher abridor, Diamondbacks El derecho de 36 años ha sido silenciosamente uno de los lanzadores más consistentes en el béisbol con una marca de 9-5 y una efectividad de 3.32. También fue excelente durante la postemporada de los Dbacks en 2023 con un récord de 3-1, una efectividad de 2.25 y 28 ponches en 24 entradas. Kelly no tiene una recta abrumadora, pero tiene una mezcla de cinco lanzamientos que ha entregado resultados consistentemente. Sandy Alcántara, pitcher abridor, Marlins El dominicano de 29 años no es el mismo lanzador que fue cuando ganó el Premio Cy Young de la Liga Nacional en 2022, pero el derecho todavía tiene bastante potencial. Permitió solo una carrera no merecida en siete entradas en una victoria contra los Padres el miércoles, lo que podría ayudar a su valor. Su compañero de rotación Edward Cabrera, otro derecho, también podría atraer atención con una efectividad de 3.48 en 17 aperturas. Ryan O'Hearn, 1B/DH, Orioles El jugador de 31 años está teniendo la mejor campaña de su carrera con un promedio de .281, un porcentaje de embasado de .375 y 14 jonrones, lo que le ayudó a ganar el laurel de All-Star por primera vez en su carrera. Su bate zurdo sería útil en la alineación de un contendiente. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes