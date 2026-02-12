Cuentas favorables al Kremlin utilizan el caso Epstein para desinformar

Cuentas en las redes sociales favorables al gobierno ruso aprovechan los documentos relacionados con Jeffrey Epstein para propagar acusaciones contra Ucrania y el tráfico de niños, según investigaciones de AFP y un informe del Instituto para el Diálogo Estratégico (ISD) publicado el jueves.

Desde el inicio de la invasión, Rusia ha deportado o desplazado por la fuerza a cerca de 20.000 niños ucranianos, según el gobierno de Kiev.

Sin embargo, Rusia asegura haberlos evacuado para protegerlos de los combates.

En 2023, el Tribunal Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la "deportación ilegal" de niños desde las zonas ocupadas de Ucrania hacia Rusia.

Millones de documentos publicados el 30 de enero sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense que murió en prisión en 2019 mientras esperaba su juicio, han salpicado a figuras destacadas en todo el mundo.

Las cuentas de redes sociales que apoyan al gobierno ruso también han difundido la idea de que estos documentos demostrarían que Ucrania era un centro mundial de trata sexual.

Según algunas de ellas, los archivos muestran que Putin habría intentado salvar a niños ucranianos de una red vinculada a Epstein.

Una publicación reciente en X, que tuvo más de tres millones de visualizaciones, afirmó que los archivos Epstein "confirman que Putin no había secuestrado niños en Ucrania, sino que los había evacuado para protegerlos de ser vendidos en la trata sexual infantil".

Tales afirmaciones se dispararon en las redes sociales tras la última difusión de los expedientes, con más de 15.000 publicaciones en X en dos días, indicó el ISD, con sede en Londres, en su informe publicado el jueves.

Otras cuentas favorables al Kremlin también difunden la idea de que estos documentos prueban que Ucrania era un centro mundial de trata sexual.

Aunque no existe ninguna prueba de que el gobierno ruso esté detrás de estas publicaciones, la difusión de los expedientes Epstein "sirve a sus intereses", estima una de las autoras del informe del ISD, Liana Sendetska.

"Simplemente intentan saturar el espacio informativo con todo esto para ver si prende", añade otra de las autoras, Olga Tokariuk.