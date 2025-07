Cuerpo aboga por "empujar" para un acuerdo con Trump pero "no ser ingenuos" y tener contramedidas a punto

BRUSELAS, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha abogado este lunes a su llegada a una reunión de los 27 en Bruselas por "empujar" para llegar a un acuerdo que resuelva la guerra arancelaria lanzada por Estados Unidos, si bien ha pedido "no ser ingenuos" y acordar la segunda ronda de contramedidas para tenerla a punto en caso de que fracasen las negociaciones en el nuevo plazo dado por el presidente estadounidense, Donald Trump, del 1 de agosto. "Tenemos que seguir empujando para conseguir este acuerdo y apoyar a la Comisión para que sea capaz de cerrar este acuerdo con Estados Unidos", ha dicho en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión de ministros de Comercio de la UE, al tiempo que ha pedido "ser también conscientes, no ser ingenuos, y tener estas posibles contramedidas preparadas por si no se da ese escenario que queremos todos". De este modo, el ministro ha considerado que se debe enviar un "mensaje positivo de que ha habido avances sustantivos en las últimas semanas" y que sigue habiendo oportunidad de acuerdo con Estados Unidos. "Todavía está ese acuerdo con Estados Unidos a nuestro alcance", ha sostenido Cuerpo, para pedir "intensificar los esfuerzos" en las próximas semanas para llegar a una solución negociada y, por ello, "seguir tendiendo la mano a la negociación". "Vamos a trabajar todos en intensificar nuestros esfuerzos para conseguirlo y lo que sí que tenemos que seguir haciendo es avanzar en paralelo, por supuesto, en la preparación de las posibles medidas de reequilibrio que pudieran entrar en marcha si es que este escenario de acuerdo al final no llega a producirse", ha resumido. Además, Cuerpo ha apuntado la necesidad de "seguir avanzando" también en "ampliar" la red de socios comerciales "estratégicos" y ha puesto como ejemplo el "preacuerdo" anunciado el domingo entre la Unión Europea e Indonesia para cerrar un acuerdo de libre comercio de aquí a septiembre. Asimismo, ha apuntado la necesidad de "ser capaces de ratificar" el acuerdo con Mercosur "antes del final de año", cuyas negociaciones concluyeron en diciembre del pasado año pero no ha llegado a avanzar en su aprobación, a la espera desde entonces de que Bruselas presente la propuesta legal que permita iniciar el proceso de ratificación por el Consejo --en donde choca con reservas de Francia o Polonia-- y la Eurocámara. Así las cosas, el ministro ha respaldado al Ejecutivo comunitario en su decisión de retrasar aún más la entrada en vigor de la primera ronda de represalias sobre 21.000 millones de euros de compras a Estados Unidos que la UE diseño en abril para responder a los primeros recargos americanos sobre el acero y el aluminio, pero que estaban suspendidas hasta este lunes para dar espacio a la negociación. Bruselas anunció este domingo que prorrogará la suspensión hasta el 1 de agosto, nuevo plazo dado por Trump, quien ha amenazado con imponer aranceles generalizados del 30% sobre las importaciones europeas a partir de esa fecha. El comisario de Comercio y negociador con Washington, Maros Sefcovic, además, presenta este mismo lunes a los Estados miembro la lista definitiva para una segunda ronda contramedidas que, inicialmente, estaba pensada para afectar a cerca de 95.000 millones de euros de importaciones estadounidenses pero que, tras las negociaciones con los capitales, se ha visto significativamente recortada. Preguntado por la segunda lista, Cuerpo ha considerado necesario "terminar de identificar" los productos incluidos en el paquete para "estar también preparados con la implementación de ese segundo paquete". El ministro, además, ha defendido que pese a la amenaza de nuevos aranceles lanzada por Trump este fin de semana, la negociación está en "una situación similar a la que de la semana pasada" porque son medidas que las medidas anunciadas por la Casa Blanca no han entrado en vigor. "Tenemos que darnos espacio para la negociación. Veremos, una vez que lleguemos a esas fechas de principio de agosto, cuál es la situación y si se dan las condiciones o no", ha continuado, para defender después que la Unión Europea cuenta con las "herramientas necesarias para actuar" en caso de que descarrilen las negociaciones.