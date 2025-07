Cuerpo afirma que no tiene información de ningún procedimiento de infracción de la CE sobre la OPA de BBVA

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado que no tiene todavía información sobre la apertura de ningún procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea sobre la opa de BBVA sobre el Banco Sabadell y ha defendido que el Gobierno ha impuesto una serie de condiciones a esta operación "ciñéndose exclusivamente y de manera muy estricta" a lo que habilita la normativa española. De acuerdo con la información avanzada este jueves por el diario económico *Expansión*, Bruselas abrirá a España un procedimiento de infracción por "trabar" la opa de BBVA sobre el Banco Sabadell. Cuerpo ha reconocido, en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el *Foro ICEX 2025*, que aún no cuenta con información sobre la apertura de este procedimiento de infracción y ha defendido que la normativa española habilitaba al Gobierno a imponer condiciones que tuvieran en cuenta el interés general, más allá de las condiciones asociadas a la competencia. "Estas condiciones además tienen que tener un elemento de proporcionalidad y esta es la actuación que ha llevado a cabo el Gobierno", ha defendido el titular de Economía del Gobierno, tras mostrarse "convencido" de que la normativa española está "plenamente alineada" con la europea. A finales del mes de junio, el Consejo de Ministros decidió autorizar la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell con la condición de que durante los tres próximos años las entidades mantengan personalidad jurídica independiente. Transcurridos estos tres años, el Consejo de Ministros valorará la eficacia de la condición establecida, pudiendo ampliar su duración por un periodo adicional de otros dos años. El mismo día que se dio a conocer la decisión del Gobierno español, la Comisión Europea volvió a advertir a España de que "utilizará sus poderes como guardián de los Tratados para eliminar cualquier restricción injustificada al mercado único impuesta por los Estados miembro". La Comisión ya abrió a finales de 2024 un proceso informal de intercambio de información sobre la compatibilidad de la OPA con la legislación comunitaria, conocido como *EU Pilot*, paso previo a la apertura de un procedimiento de infracción, aunque aclaran que el inicio de este proceso no prejuzga la apertura de un expediente.

