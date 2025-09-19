Cuerpo apuesta por ser "creativos" en el uso de activos rusos para compensar a Ucrania

COPENHAGUE, 19 Sep. 2025 (Europa Press). El ministro se ha referido así al planteamiento del G7 el pasado viernes sobre posibles medidas económicas que aumenten la presión sobre Rusia para que ponga fin a su guerra contra Ucrania y entre las que se explora la posibilidad de imponer aranceles secundarios, así como la necesidad de hacer un mayor uso de los activos rusos inmovilizados.

Al respecto, la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya anunció su intención de avanzar por esta vía en su discurso de inicio de curso ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), donde precisó que "Ucrania sólo devolverá el préstamo una vez que Rusia pague las reparaciones".

Sin embargo, mientras que Estados Unidos aprieta a la UE para utilizar activos rusos para financiar la defensa ucraniana, países como Alemania, Bélgica o Francia han mostrado sus dudas respecto a la legalidad de estas nuevas medidas.

Por contra, Cuerpo ha recordado que la posición española es "partidaria de avanzar y encontrar todas las posibles fuentes de financiación para Ucrania", entre las que destaca hacer uso de esos activos inmovilizados.

"Desde el principio hemos dicho que tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para encontrar vías de mejorar y aumentar la financiación para Ucrania y esto conlleva también en este caso hacer un análisis creativo muchas veces sobre cómo avanzar en la utilización, en sacarle rendimientos a estos activos inmovilizados, siempre dentro de un marco que garantice la seguridad jurídica", ha apostillado.

"La manera en que se están dirigiendo estas discusiones es la correcta", ha incidido el titular de Economía, quien ha avanzado que no se espera una propuesta concreta al respecto por parte de Bruselas hasta la próxima reunión de los Veintisiete el 9 y 10 de octubre en Luxemburgo.

"Analizaremos la propuesta concreta pero en principio nos parece una muy buena idea", ha remachado Cuerpo.