Cuerpo asegura que España seguirá siendo “un jugador de equipo fiable” en la OTAN

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

España alcanzará este año un gasto en defensa equivalente al 2% del PIB, adelantándose así al plazo previsto de 2029, como muestra del compromiso con sus aliados de la OTAN y la UE, según ha indicado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, para quien esto demuestra que el país seguirá siendo "un jugador de equipo fiable".

En una entrevista con la cadena británica Sky News antes de la reunión en Londres de la llamada 'Coalición de Voluntarios', que agrupa a los países que apoyan a Ucrania, Cuerpo ha recordado que el reciente despliegue de cazas españoles en Lituania en respuesta a la presencia de aeronaves rusas "es solo una muestra más del firme compromiso de España con la defensa de los aliados de la OTAN".

En este sentido, ante las reiteradas críticas a España por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el ministro español ha señalado el "gran esfuerzo" del Gobierno español para aumentar el gasto en defensa, que alcanzará el 2% del PIB este año con un aumento de más de 11.000 millones de euros.

"Este 2% del PIB se pretendía alcanzar hasta 2029, pero lo adelantaremos a 2025 como muestra, una vez más, de nuestro compromiso con nuestros aliados de la OTAN y la UE en materia de defensa", ha apuntado.

Además, Cuerpo ha reiterado el compromiso de España de cubrir su parte de capacidades dentro de la OTAN, por lo que seguirá siendo un aliado fiable.