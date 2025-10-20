Cuerpo defiende la actuación del Gobierno en la OPA BBVA-Sabadell: "Cada uno ha protegido sus intereses"

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido la actuación del Gobierno en la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) que lanzó BBVA sobre Banco Sabadell y que finalmente no prosperó por no haber logrado aceptación suficiente.

En una entrevista con TVE recogida por Europa Press, Cuerpo ha resaltado "el buen funcionamiento" y el trabajo del Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que una operación tan "compleja" como ésta "haya podido salir adelante sin ningún tipo de dificultad".

Preguntado por el resultado fallido de la OPA para BBVA, Cuerpo ha afirmado que lo importante es que "cada actor ha actuado en función de sus competencias y protegiendo los intereses que debía".

"Desde el punto de vista del Gobierno, nosotros nos aseguramos en su momento, con nuestra participación, que se iban a proteger los intereses generales de las pymes, de los trabajadores, de los clientes financieros. Éste ha sido en todo momento el objetivo y ahí ha ido dirigida la actuación del Gobierno y por eso pusimos las condiciones que pusimos sobre la mesa", ha subrayado.

Para Cuerpo, esta OPA ha sentado un "importante precedente", que es el hecho de que una vez impuestas las condiciones para proteger el interés general, BBVA decidió seguir adelante con esta operación.

"Esto quiere decir que es compatible que se genere valor para los accionistas con que se proteja el interés general. Y para mí esta es una de las mayores lecciones de esta operación", ha destacado el ministro.