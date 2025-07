Cuerpo defiende que la actuación del Gobierno en la OPA del BBVA sienta un "precedente" para futuras fusiones

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido este lunes que la actuación del Gobierno en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) del BBVA al Banco Sabadell sienta un "precedente" para que en este tipo de operaciones se defienda el interés general y al mismo tiempo se genere valor para los accionistas. Durante su comparecencia en la Comisión de Economía para dar cuenta de varios asuntos, los grupos parlamentarios han preguntado a Carlos Cuerpo por la operación bancaria y, más en concreto, por el expediente sancionador que ha abierto la Comisión Europea a España por la legislación que ha utilizado el Gobierno para poner condicionantes a la OPA. En Bruselas piensan que el Gobierno tiene a su disposición una legislación que le permite imponer condicionantes a operaciones de este tipo que pueden ir más allá del interés general, algo que, según la Comisión, no estaría alineado con el Derecho de la UE por interferir en competencias exclusivas del Banco Central Europeo. Sin embargo, el ministro de Economía ha defendido que la actuación del Ejecutivo se ha basado únicamente en el interés general y que la legislación española está "perfectamente alineada" con la europea. ESGRIME LA LEY DE COMPETENCIA DE 2007 En concreto, Cuerpo ha explicado que la ley de Defensa de la Competencia de 2007 permite al Gobierno actuar en aras del interés general cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha llevado a segunda fase una operación. Esto sucede cuando la transacción puede acarrear un peligro para la competencia, por lo que la CNMC impone algunas condiciones para que la fusión se pueda llevar a cabo. De este modo, el ministro ha defendido que el Gobierno haya puesto sobre la mesa una condición que supone la separación efectiva de la gestión de BBVA y Sabadell durante tres años, con posibilidad de que esto se prologue dos años adicionales. "En esta decisión lo que estamos poniendo sobre la mesa es la creación o la generación de un precedente según el cual se puede generar en este tipo de operaciones valor para los accionistas de ambas entidades sin que ello vaya en detrimento del interés general", ha defendido Carlos Cuerpo. GOBIERNO NO QUIERE DESPIDOS NI CIERRE DE OFICINAS El ministro ha defendido que la idea del Gobierno con su estrategia es que en la OPA no se produzcan cierres de oficinas o despidos de personal, como suele producirse en operaciones de este tipo. Asimismo, ha destacado que BBVA ha decidido seguir adelante con la operación tras conocerse las nuevas condiciones que el Gobierno ha puesto sobre la mesa. "Lo que pone de manifiesto la decisión de BBVA de seguir adelante con esta operación es que, efectivamente, puede generarse valor para los accionistas de ambas entidades sin que se vea perjudicado el interés general", ha rematado.