Cuerpo inicia hoy las reuniones de los grupos de trabajo afectados por el acuerdo arancelario de UE y EEUU

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha convocado reuniones a lo largo de esta semana de los grupos de trabajo sectoriales afectados por los aranceles para compartir información sobre el acuerdo de comercio cerrado la semana pasada entre Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE). Así lo han indicado fuentes del Ministerio de Economía a Europa Press, después de que el pasado jueves la UE cerrara el acuerdo formal con Estados Unidos para un arancel general máximo del 15% a sus exportaciones que se aplicará también a sectores como el farmacéutico y los semiconductores, aunque en el caso de los vehículos la rebaja desde el 27,5% actual queda condicionada a un mejor acceso a productos agrícolas y alimentos estadounidenses.

Con la formalización de este acuerdo, ambos bloques dejaron por escrito en un comunicado conjunto el acuerdo político alcanzado en Escocia hace tres semanas entre la presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense, Donald Trump. El texto, aunque no es legalmente vinculante, concreta los términos del acuerdo y se percibe como una hoja de ruta para la política comercial entre Washington y Bruselas.

De esta manera, Cuerpo se reunirá este martes, 26 de agosto, con los grupos de trabajo de bienes de consumo y con el de productos industriales. Por su parte, mañana, 27 de agosto, se producirá el encuentro con el grupo de productos alimentarios y con el de química y medicamentos. La reunión con el grupo de trabajo de bienes de equipo y material eléctrico se producirá el jueves, 28 de agosto, por la mañana.

El ministro Carlos Cuerpo estará acompañado en las reuniones por la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla. En el caso del encuentro con los grupos de trabajo de productos industriales y de química y medicamentos, lo acompañará el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, mientras que en el encuentro con el grupo de trabajo de productos alimentarios, participará el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Desde Economía, han recordado que las reuniones de los grupos de trabajo se vienen desarrollando con motivo de la puesta en marcha del Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial que el Gobierno español aprobó a las pocas horas de que la administración estadounidense estableciera nuevos aranceles a los productos europeos, para mantener una vía de información directa que permita al Ejecutivo acompañar de forma "eficiente" a las empresas afectadas. Este Plan de Respuesta, que fue aprobado el pasado 8 de abril, supone la movilización de un total de 14.320 millones de euros para crear una red de seguridad para las empresas y trabajadores que puedan verse afectados por los efectos económicos que se deriven del incremento de aranceles anunciado por Estados Unidos. Desde el Ejecutivo, ya han adelantado que, tras las reuniones de los grupos de trabajo afectados, actualizarán el plan.

El Plan establece una nueva línea de avales por valor de 5000 millones de euros, a través del Instituto de Crédito Oficial, para garantizar la financiación de empresas afectadas por el cambio de la política arancelaria de Estados Unidos. Adicionalmente, se refuerza el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), con un incremento de su presupuesto de 200 millones adicionales, hasta los 700 millones de euros, para contribuir a apoyar los proyectos de exportación e inversión en el exterior de las empresas españolas afectadas por las medidas arancelarias establecidas por Estados Unidos.

Además, se incluye una dotación de 20 millones adicionales para financiar operaciones no reembolsables y seguir apoyando las iniciativas estratégicas de política comercial internacional de España, y los proyectos de diversificación en terceros países de las empresas españolas afectadas por la política proteccionista de Estados Unidos. Se amplía la cobertura que ofrece CESCE a las empresas (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación), con un aumento del límite máximo de cobertura desde los 9000 hasta los 15.000 millones de euros, lo que permitirá la movilización inmediata de 2000 millones en coberturas destinados a proyectos internacionales afectados por los nuevos aranceles.

Adicionalmente, el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial incluye otras medidas para proteger el tejido productivo e impulsar su competitividad e internacionalización, entre las que se encuentra una Línea ICO de 1000 millones de euros, el Plan Moves III, dotado con 400 millones de euros, el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, con 200 millones, la recanalización de hasta 5000 millones del Plan de Recuperación o el Plan ICEX para la promoción de empresas españolas.