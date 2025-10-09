Cuerpo invita a los ministros de la UE a participar en una plataforma de titulizaciones

BRUSELAS, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha invitado este jueves al resto de ministros europeos del ramo a participar en una plataforma de titulizaciones en el marco del 'Laboratorio Europeo de Competitividad' impulsado por España para integrar los mercados de capitales de la UE.

Así lo ha indicado Cuerpo en una rueda de prensa junto a su homólogo luxemburgués, Gilles Roth, tras un encuentro del 'Laboratorio' previo a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) que se celebra este jueves en Luxemburgo.

"Hemos acordado elaborar una propuesta específica para la próxima reunión sobre una plataforma de titulización junto con nuestros colegas y también otras instituciones que podrían aportar ideas, como el Banco Europeo de Inversiones (BEI)", ha explicado el titular de Economía, que prevé materializar la propuesta en el primer trimestre de 2026.

Cuerpo ha explicado que la coalición de voluntarios que participan en el 'Laboratorio de Competitividad' ya trabaja también en otros "proyectos potenciales" que podrían estar relacionados con la Unión de Ahorro e Inversión como, por ejemplo, proyectos asociados a la educación financiera, a la armonización común de normas o de calificaciones de pymes.

Además, ha abogado por ayudar a construir y reducir la fragmentación dentro del Mercado Único de la UE con propuestas específicas también en ese frente.

"Realmente necesitamos hacer que nuestro ahorro, el ahorro de nuestros ciudadanos, juegue a nuestro favor, financiando la producción y la innovación", ha remachado el ministro.