Cuerpo niega que haya transferencia de competencias al Banco de España en materia de OPAs

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado que "no hay ninguna transferencia de competencias" al Banco de España en relación con las ofertas públicas de adquisición (OPAs) y ha diferenciado entre la ley de OPAs y la ley de solvencia de entidades financieras, al ser "dos elementos distintos".

"No hay ninguna transferencia de competencias al Banco de España en relación con las OPAs", ha afirmado este jueves Cuerpo en declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, en el marco de su visita oficial de dos días a Reino Unido.

En este contexto, Cuerpo ha explicado que la transposición de una directiva europea otorgará a los supervisores financieros la capacidad de autorizar fusiones, algo que "antes no existía". "La normativa europea ahora sí asigna esa competencia específica al Banco de España y, por supuesto, la transpondremos", ha apuntado.

Sobre el expediente abierto por la Comisión Europea por la supuesta injerencia del Gobierno en la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell, el ministro ha subrayado que el Ejecutivo actuó "dentro del marco doméstico" tal y como les habilitaba la ley.

En concreto, ha defendido que la actuación del Gobierno "no fue impedimento" para que la operación siguiera adelante y que los accionistas de Banco Sabadell "tomaron la decisión final".

Cuerpo ha añadido que el diálogo con Bruselas se centra en el "encaje" entre la normativa española y la europea, y ha afirmado que el Gobierno está "plenamente convencido" de que dicho encaje "es total y perfecto". "Son normativas que datan de 2007 y hemos venido operando sin ningún tipo de problema", ha concluido.

El ministro de Economía ha iniciado este jueves una visita oficial de dos días a Reino Unido con el objetivo de fortalecer los vínculos económicos y comerciales entre ambos países, así como de impulsar la cooperación en sectores estratégicos como la industria y las energías renovables.

CNMV ABRE LA PUERTA A APOYAR UNA REVISIÓN DE LA LEY DE OPAS

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha abierto la puerta a apoyar una revisión del Real Decreto sobre el régimen de las OPAs, popularmente conocida como ley de OPAs, tras el caso de BBVA y Banco Sabadell.

"Podría tener sentido, después de tantos años de un Real Decreto que ha sido plenamente útil, que quizás, como cualquier texto, este pueda tener una cierta revisión", ha expresado, indicando que, además "de algunos errores de redacción, hay otros que plantean dificultades de interpretación que les gustaría intentar aclarar".