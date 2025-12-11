Cuerpo, partidario de que el SMI suba en 2026 "en línea con la inflación" para asegurar su poder adquisitivo

BRUSELAS, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se ha mostrado este jueves partidario de que el salario mínimo interprofesional (SMI) suba en 2026 "en línea con la inflación" para garantizar su poder adquisitivo.

Cuerpo, que participa hoy en la reunión del Eurogrupo en Bruselas, ha respondido así al ser preguntado por el informe de los expertos sobre la subida del SMI, conocido este jueves, y que propone un aumento de entre el 3,1% y el 4,7%, dependiendo de si tributa o no en el IRPF.

De esta forma, la opinión del ministro se alinearía con la subida más baja propuesta por los expertos, del 3,1%, dado que precisamente coincide con el alza de la inflación interanual del mes de octubre, la última disponible en este momento.

"¿El 3,1% estaría bien?", se le ha preguntado al ministro, que se ha limitado a indicar que esa es la cifra interanual de la inflación de octubre.

Cuerpo ha recordado, además, que el SMI ha subido más de un 60% en los últimos años, debido a ese "enorme objetivo" que tenía el Gobierno de cerrar la brecha de este salario con respecto al salario medio en España.

"A partir de ahí, lo que tenemos que garantizar también, además de estas subidas sustantivas, es que hacia adelante el salario mínimo no pierda poder adquisitivo, por lo tanto, que pueda ir aumentado en línea con la inflación", ha subrayado Cuerpo, que ha añadido que asegurar el poder adquisitivo es un "elemento también de tranquilidad" para los perceptores del SMI.

El comité de expertos que asesora al Gobierno sobre el SMI ha cumplido el mandato que le dio la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ha planteado dos escenarios de subida de esta renta mínima para 2026: uno con tributación en el IRPF y otro, sin ella. Actualmente, el SMI está situado en 1.184 euros al mes por catorce pagas.

Así, los expertos sugieren incrementar el SMI para el año próximo en 37 euros al mes, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, si se decide que siga exento de tributación, o elevarlo en 56 euros mensuales, hasta los 1.240 euros al mes, si se opta por su tributación en el IRPF.

En términos porcentuales, estas subidas serían del 3,1% en el primer caso (sin tributación) y del 4,7% en el segundo (con tributación), que son las que los expertos recomiendan efectuar para que el SMI represente al menos el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea.

La propuesta de los expertos difiere de la presentada conjuntamente por CCOO y UGT, y de la que han hecho las patronales CEOE y Cepyme.

En concreto, las organizaciones empresariales han propuesto una subida del salario mínimo interprofesional de hasta el 1,5% para 2026, lo que supondría alcanzar los 1.202 euros brutos al mes, en catorce mensualidades, y no exentos de tributación en el IRPF.

Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT han planteado un incremento de esta renta mínima del 7,5%, hasta los 1.273 euros brutos al mes por catorce pagas, con tributación obligada en el IRPF.

Precisamente mañana la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, recibe de manera oficial el informe de la Comisión Asesora para el Análisis del SMI, que plantea la subida propuesta para el próximo 2026.