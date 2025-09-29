Cuerpo resta importancia a los plazos de los PGE de 2026 y destaca que lo relevante es presentar el proyecto

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha restado importancia a los plazos para presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2026 y considera que lo relevante es que se presente el proyecto ante las Cortes.

“Lo importante ya no es un día arriba o un día abajo, sino que ese proyecto se presente”, ha defendido el responsable económico del Gobierno en una entrevista en el programa 'Las Mañanas', de RNE, recogida por Europa Press.

Cuerpo ha asegurado que el trabajo para elaborar unas nuevas cuentas públicas “se está haciendo”, siguiendo el anuncio del propio presidente del Gobierno de que el Gobierno va a presentar el proyecto de presupuestos para el año 2026.

“Es un trabajo ingente, urgente, en muchos sentidos, y esperamos que se pueda presentarlo lo antes posible”, ha remarcado.

Para el ministro, es importante que haya Presupuestos o se presente un proyecto porque, entre otras cosas, ayuda a visualizar cuáles son las prioridades de política económica de un Gobierno.

En cualquier caso, Cuerpo ha recordado que en estos años el Ejecutivo ha sido capaz de llevar a cabo todas las reformas y todas las inversiones necesarias en una situación de presupuesto prorrogado.

Preguntado sobre si las cuentas incluirán una reforma fiscal o recortes, el titular de Economía ha explicado que España está cumpliendo en materia fiscal con los objetivos que se ha establecido con la Unión Europea.

A esto se ha sumado, además, que la ratio de deuda pública sobre el PBI ha bajado desde el pico alcanzado en la pandemia hasta finales del año pasado en más de 22 puntos, acercándose ya al 100%.

“Esto es lo que nos está recompensando también los mercados y los inversores, a través de su confianza en la economía española, pero también en nuestros títulos de deuda”, ha puesto en valor el ministro.